Во ФСИН опровергли информацию о закрытии свердловской колонии из-за СВО

«В прошлом году было оптимизировано пять колоний, где по лимиту могло находиться 4−5 тыс. человек. Но надо понимать историю закрытия. Она началась не в 2022 году. До 20 колоний было закрыто не с 2022 года, а с 2010 года», — отметили в свердловском управлении ФСИН.