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Во ФСИН опровергли информацию о закрытии свердловской колонии из-за СВО

Решение о закрытии колонии-поселения № 59 в Каменске-Уральском Свердловской области, где почти все заключенные якобы ушли на СВО, не принято. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что в колонии остается только 15 человек. По данным журналистов, это связано с тем, что «многие арестанты предпочли подписать контракт».

«Это учреждение действует, нет никаких решений, по которым оно закрывается. Есть процедура определенная. Чтобы сократить колонию, должны решение принять. Не в Екатеринбурге, а в Москве. Там Минюст участвует, ФСИН. Никакого решения нет по этому учреждению», — передает «Газета.RU».

Представитель пресс-службы добавил, что оптимизация колоний началась задолго до начала СВО. В регионе открываются исправительные центры, некоторых заключенных переводят туда. То есть колоний становится меньше, а исправцентров больше.

«В прошлом году было оптимизировано пять колоний, где по лимиту могло находиться 4−5 тыс. человек. Но надо понимать историю закрытия. Она началась не в 2022 году. До 20 колоний было закрыто не с 2022 года, а с 2010 года», — отметили в свердловском управлении ФСИН.

Ранее возможное строительство исправцентра на Уктусе стало поводом для громкого скандала. Жители микрорайона несколько месяцев пытались помешать появлению учреждения. Горожан возмущала перспектива соседства с несколькими десятками осужденных. Активисты неоднократно обращались к властям, включая президента РФ Владимира Путина. Представители регионального ГУФСИН пытались погасить протест. В частности, они заверяли жителей, что в подобных центрах содержатся только осужденные, которые наказаны принудительными работами. А принудительные работы не предполагают изоляцию от общества. В результате от строительства отказались.