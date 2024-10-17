Во ФСИН опровергли информацию о закрытии свердловской колонии из-за СВО

Ранее в СМИ появилась информация, что в колонии остается только 15 человек. По данным журналистов, это связано с тем, что «многие арестанты предпочли подписать контракт».
Представитель пресс-службы добавил, что оптимизация колоний началась задолго до начала СВО. В регионе открываются исправительные центры, некоторых заключенных переводят туда. То есть колоний становится меньше, а исправцентров больше.
«В прошлом году было оптимизировано пять колоний, где по лимиту могло находиться 4−5 тыс. человек. Но надо понимать историю закрытия. Она началась не в 2022 году. До 20 колоний было закрыто не с 2022 года, а с 2010 года», — отметили в свердловском управлении ФСИН.
Ранее возможное строительство исправцентра на Уктусе стало поводом для громкого скандала. Жители микрорайона несколько месяцев пытались помешать появлению учреждения. Горожан возмущала перспектива соседства с несколькими десятками осужденных. Активисты неоднократно обращались к властям, включая президента РФ Владимира Путина. Представители регионального ГУФСИН пытались погасить протест. В частности, они заверяли жителей, что в подобных центрах содержатся только осужденные, которые наказаны принудительными работами. А принудительные работы не предполагают изоляцию от общества. В результате от строительства отказались.