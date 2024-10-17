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В Волгоградской области пройдут похороны погибшего на СВО Валерия Селезнева

Бойца проводят в последний путь в родном поселке.

Источник: Комсомольская правда

Жители Жирновского района Волгоградской области готовятся проводить в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Донбассе земляка. Похоронят 37-летнего Валерия Селезнева в родном поселке Линево со всеми воинскими почестями. Печальную весть сообщил врио главы Жирновского района Петр Мармура.

— Эта утрата коснулась не только его семьи и близких, но и всего нашего района. Валерий Александрович пошел служить по контракту. Самоотверженно и добросовестно исполнял свой долг перед Родиной, — рассказал глава района в своем тг-канале.

Похоронят бойца 18 октября. В полдень пройдет отпевание на улице Калинина, 36. В 13.00 земляки соберутся в центре поселка у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Редакция соболезнует родным и близким Валерия Селезнева и всех погибших в зоне СВО.