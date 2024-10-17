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В зоне СВО погиб 49-летний отец четырех детей из Пермского края

Житель Верещагинского округа Сергей Гладков погиб при выполнении боевого задания год назад.

Источник: соцсети

Администрация Верещагинского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО на Украине 49-летнего земляка Гладкова Сергея Ивановича. Военнослужащий погиб при исполнении боевой задачи 5 октября 2023 года. Дома его возвращения ждали жена Ирина Васильевна, дочь Алена, сыновья Андрей, Иван и Алексей.

Сергей Гладков родился 1 июля 1975 года в Очере. Учился в Бородулинской школе. Получил профессию плотника в профессиональном техническом училище Кунгура. Работал в Комбинате благоустройства, Службе заказчика.

В зоне СВО проходил службу рядовым на должности наводчика парашютно-десантного отделения.

Церемония прощания с погибшим земляком состоится 17 октября с 20:00 в деревне Бородули на ул. Мира, 5, 18 октября — c 11:00 в Доме культуры деревни Бородули.