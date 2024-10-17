В зоне СВО погиб 49-летний отец четырех детей из Пермского края

Администрация Верещагинского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО на Украине 49-летнего земляка Гладкова Сергея Ивановича. Военнослужащий погиб при исполнении боевой задачи 5 октября 2023 года. Дома его возвращения ждали жена Ирина Васильевна, дочь Алена, сыновья Андрей, Иван и Алексей.