В зоне СВО погиб 49-летний отец четырех детей из Пермского края

Администрация Верещагинского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО на Украине 49-летнего земляка Гладкова Сергея Ивановича. Военнослужащий погиб при исполнении боевой задачи 5 октября 2023 года. Дома его возвращения ждали жена Ирина Васильевна, дочь Алена, сыновья Андрей, Иван и Алексей.
Сергей Гладков родился 1 июля 1975 года в Очере. Учился в Бородулинской школе. Получил профессию плотника в профессиональном техническом училище Кунгура. Работал в Комбинате благоустройства, Службе заказчика.
В зоне СВО проходил службу рядовым на должности наводчика парашютно-десантного отделения.
Церемония прощания с погибшим земляком состоится 17 октября с 20:00 в деревне Бородули на ул. Мира, 5, 18 октября — c 11:00 в Доме культуры деревни Бородули.