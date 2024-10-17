Минобороны рассказало о наступлении группировки «Север» в Курской области

Потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 250 человек. Уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты (одна БМП CV-90, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, установка РСЗО, четыре миномета.