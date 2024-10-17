ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола

Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка «Запад» нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.