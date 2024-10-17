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ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола

ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района вдоль реки Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: © РИА Новости

«За последнее время у нас очень положительная тенденция сложилась на Купянско-Сватовском направлении, где уже у наших ребят есть определенные успехи», — сказал он.

Кроме того, добавил он, российские бойцы держат теперь под огневым контролем дорогу, по которой украинская армия снабжает передовые части.

Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска. Днем ранее украинские власти Харьковской области объявили о принудительной эвакуации жителей города и соседних сел.

Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка «Запад» нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.