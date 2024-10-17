В Омской области попрощались с погибшим героем СВО

Героя специальной военной операции Василия Алаева проводили в последний путь в Оконешниковском районе Омской области в четверг, 17 октября. Информация об этом опубликована на официальной странице района в социальной сети «ВКонтакте».
Контракт на военную службу Василий Алаев заключил в конце марта текущего года. В Вооружённых Силах РФ он был стрелком-радиотелефонистом отделения огневой поддержки. Василия не стало 11 июня: он героически погиб в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик. Василию исполнилось 30 лет, без отца осталась пятилетняя дочь.
Посмертно Василий Алаев был награжден орденом Мужества.
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