В Омской области попрощались с погибшим героем СВО

Контракт на военную службу Василий Алаев заключил в конце марта текущего года. В Вооружённых Силах РФ он был стрелком-радиотелефонистом отделения огневой поддержки. Василия не стало 11 июня: он героически погиб в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик. Василию исполнилось 30 лет, без отца осталась пятилетняя дочь.