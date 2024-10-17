Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

«Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками», — сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".
«Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», — заключил Медведев.
Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.
«Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим, над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать», — сказал Медведев.