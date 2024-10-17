Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

«Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим, над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать», — сказал Медведев.