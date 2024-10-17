Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись с совещания Медведев выложил на своей странице «ВКонтакте».

Источник: © РИА Новости

«Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками», — сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".

«Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», — заключил Медведев.

Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.

«Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим, над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать», — сказал Медведев.

Медведев Дмитрий