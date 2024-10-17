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На улицах Казани появились баннеры с портретами Героев России из Татарстана

Речь идет о 13 участниках СВО.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Казани появились баннеры с портретами Героев России из Татарстана. Речь идет о 13 участниках СВО.

На интерактивных экранах появилась информация о Расиме Баксикове, Станиславе Большакове, Раиле Габдрахманове, Дамире Гилемханове, Иване Додосове, Иване Жарском, Дамире Исламове, Владимире Козине, Александре Лапине, Михаиле Марцеве, Айнуре Сафиуллине, Андрее Соколовском и Олеге Сорокине.

Ранее в столице Татарстана открылась выставка общереспубликанского проекта «Герои с нашего двора!». Экспозиция посвящена Героям России, уроженцам республики. Она находится на улице Баумана.

Напомним, в Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей. Их количество увеличилось до 2 219.