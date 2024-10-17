В Керчи простились с двумя героями СВО

Кирилл Стоянов родился в 1983 году. С юности жил в Крыму, окончил школу, Советский техникум сельского хозяйства, работал в водхозе Ленинского района, сообщает администрация города.
«В прошлом году Кирилл Петрович заключил контракт на военную службу и отправился на СВО штурмовиком-пулеметчиком. Погиб защитник во время штурма на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.
Алексей Никиточкин родился в селе Войково Ленинского района. Окончив среднюю войковскую школу, пошел работать на Керченском металлургическом заводе. После трудился водителем на Керченском молокозаводе. Также он трудился помощником оператора АЗС, занимался монтажом мягкой кровли, рассказали в администрации.
«В начале этого года Алексей Станиславович подписал контракт с Министерством обороны, отправившись на специальную военную операцию. Гвардии рядовой Алексей Никиточкин служил в 40-й десантно-штурмовой бригаде Тихоокеанского флота, с честью исполняя свой воинский долг», — отмечают в администрации Керчи.
Алексей Никиточкин погиб в Донецкой Народной Республике.