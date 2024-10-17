В Уфе Владимир Путин пообщался с участниками соревнований для ветеранов СВО.

В Уфе в Центре спортивной подготовки имени Р. А. Баталовой Владимир Путин пообщался с участниками соревнований для ветеранов СВО «Герои нашего времени». Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.
Турнир организован Паралимпийским комитетом России, общероссийским общественным движением содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» и всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях, проходящих с 17 по 19 октября, участвуют сборные команды Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Пермского края, Свердловской области, Челябинской области, Самарской области, Оренбургской области (восемь регионов, 61 участник). Состязания проходят по шести видам спорта: настольный теннис, волейбол сидя, армрестлинг, стрельба из лука, стрельба из электронного оружия, пауэрлифтинг (жим лёжа).
XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Ранее «Башинформ» сообщил, что 17 октября Президент России Владимир Путин прилетел в Уфу для участия в форуме.