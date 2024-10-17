Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 17 октября 2024 года

title: Отражение вторжения ВСУ в Курской области 17 октября 2024: последние новости на сегодня, потери ВСУ
descr: Все о нападении ВСУ на Курскую область по состоянию на 17 октября 2024 года. Последние новости о вторжении на сегодня, какие потери несет ВСУ.
Ход операции по уничтожению ВСУ
За сутки российские военные отразили шесть контратак в районах Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся поражение украинским формированиям в Любимовке, Малой Локне, Новом Путе, Новоивановке и Плехово. Также российская армия поразила живую силу и технику противника в Курской области.
За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек. Уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 23 850 военнослужащих, 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, а также 942 боевые бронированные машины.
Дело против наемника из США
Следователи возбудили уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара за его участие в нападении на Курскую область в составе ВСУ.
Грaжданин США Дэниел Бернард Ребар подозревается (заочно) в сoвершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийcтво двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельноcть, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мoтивам политической и идеологической ненависти, незаконном переcечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правoохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в cовершении ряда иных преступлений.
По данным следствия, в начале сентября 2024 года Ребар и другие наемники, сотрудничая с украинскими вооруженными формированиями незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Курской области.
Сбор данных о ВСУ из окружения
Трое военнослужащих, среди которых есть уроженец тюменского региона, в течение месяца находились в окружении в Курской области, занимаясь разведкой и передачей данных о расположении украинских войск в штаб.
На территории Курской области <…> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника. <…> Два месяца назад мы начали поиски одного нашего военнослужащего — тюменца. И спустя 70 дней, сегодня утром пришла новость, что их троих нашли, нашли в том районе, в котором они смогли передать координаты, туда выдвинулась поисковая группа.
Добровольческий отряд «Барс-Курск»
Более 200 человек вступили в добровольческий отряд «Барс-Курск» для выполнения задач в условиях контртеррористической операции, действующего на территории региона, сообщили в пресс-службе мэрии Курска.
Формирование отряда «Барс-Курск» играет важную роль в поддержании правопорядка. Контракт заключается на шесть месяцев с зарплатой, равной довольствию участников СВО, при этом его можно расторгнуть по личным причинам, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. В основном в отряде служат куряне, но есть и другие граждане России. Отряд выполняет задачи только на территории Курской области.