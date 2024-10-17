Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 17 октября 2024 года

За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек. Уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.