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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 17 октября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 73 дня. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 23 850 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 17 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Гердо/ТАСС

title: Отражение вторжения ВСУ в Курской области 17 октября 2024: последние новости на сегодня, потери ВСУ

descr: Все о нападении ВСУ на Курскую область по состоянию на 17 октября 2024 года. Последние новости о вторжении на сегодня, какие потери несет ВСУ.

Ход операции по уничтожению ВСУ

За сутки российские военные отразили шесть контратак в районах Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся поражение украинским формированиям в Любимовке, Малой Локне, Новом Путе, Новоивановке и Плехово. Также российская армия поразила живую силу и технику противника в Курской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек. Уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий Киев потерял свыше 23 850 военнослужащих, 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, а также 942 боевые бронированные машины.

Дело против наемника из США

Следователи возбудили уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара за его участие в нападении на Курскую область в составе ВСУ.

Грaжданин США Дэниел Бернард Ребар подозревается (заочно) в сoвершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийcтво двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельноcть, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мoтивам политической и идеологической ненависти, незаконном переcечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правoохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в cовершении ряда иных преступлений.

Пресс-служба СК РФ (цитата по ТАСС)

По данным следствия, в начале сентября 2024 года Ребар и другие наемники, сотрудничая с украинскими вооруженными формированиями незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Курской области.

«После втoржения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущеcтвенного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преcтупные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского наcеления. Следствием принимаютcя меры к установлению местонахождения фигуранта и его cоучастников», — говорится в сообщении.

Сбор данных о ВСУ из окружения

Трое военнослужащих, среди которых есть уроженец тюменского региона, в течение месяца находились в окружении в Курской области, занимаясь разведкой и передачей данных о расположении украинских войск в штаб.

На территории Курской области <…> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника. <…> Два месяца назад мы начали поиски одного нашего военнослужащего — тюменца. И спустя 70 дней, сегодня утром пришла новость, что их троих нашли, нашли в том районе, в котором они смогли передать координаты, туда выдвинулась поисковая группа.

Николай Савченко
депутат Тюменской облдумы, спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции (СВО), директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» (цитата по ТАСС)

Добровольческий отряд «Барс-Курск»

Более 200 человек вступили в добровольческий отряд «Барс-Курск» для выполнения задач в условиях контртеррористической операции, действующего на территории региона, сообщили в пресс-службе мэрии Курска.

В отряде сейчас 227 человек, из которых 135 уже трудятся в условиях КТО, отметил военный комиссар Дмитрий Мартынов.

Формирование отряда «Барс-Курск» играет важную роль в поддержании правопорядка. Контракт заключается на шесть месяцев с зарплатой, равной довольствию участников СВО, при этом его можно расторгнуть по личным причинам, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. В основном в отряде служат куряне, но есть и другие граждане России. Отряд выполняет задачи только на территории Курской области.