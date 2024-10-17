Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об одном пострадавшем человеке вследствие обстрела ВСУ. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что вследствие украинской вооруженной агрессии погиб сотрудник коммунальной службы, еще трое получили ранения. По данным Пушилина, погибший был водителем филиала «Горловкатеплосеть», а пострадавшие — сотрудники «Воды Донбасса».
«Один человек погиб, ещё четверо мирных жителей получили ранения в результате киевской агрессии… Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА», — говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ повреждения получили два жилых домостроения, Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ и три автомобиля, в том числе служебные автомобили предприятий «Донбасстеплоэнерго», и «Вода Донбасса».