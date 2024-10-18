MWM: активное продвижение ВС РФ угрожает жизненно важным объектам Киева

Особенное внимание привлекает металлургическая промышленность Украины, которая оказывается в зоне риска в связи с продвижением российских военных к городу Покровск. Данное наступление может угрожать не только Покровскому горно-обогатительному комплексу, но и одной из крупнейших шахт по добыче угля, отмечает автор статьи.