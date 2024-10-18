Россия смогла добиться значительного продвижения в Донбассе, что может вызвать серьезные опасения у Украины за свои ключевые промышленные объекты, сообщает Military Watch Magazine.
Ситуация на восточной границе Украины весьма напряженная, и вероятное движение российских войск в Донбассе, который играет ключевую роль в экономической поддержке страны, может подорвать усилия Киева и его западных союзников по поддержанию про-НАТОвского правительства.
Особенное внимание привлекает металлургическая промышленность Украины, которая оказывается в зоне риска в связи с продвижением российских военных к городу Покровск. Данное наступление может угрожать не только Покровскому горно-обогатительному комплексу, но и одной из крупнейших шахт по добыче угля, отмечает автор статьи.
Кроме того, растущие неудачи Украины на множестве направлений, а также быстрое истощение элитных подразделений, которые были переброшены в Курскую область в начале августа, вынуждают западные страны более пессимистично оценивать перспективы общих военных действий против России.
Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Затяжной вооруженный конфликт закончится для Украины поражением с большими потерями. Дипломат отметил, что Киев упустил шанс в Стамбуле и теперь ВСУ вынуждены отступать по всей линии боевых действий.