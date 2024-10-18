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В Киеве на фоне тревоги с воздуха прогремела серия мощных взрывов

Кроме того, взрывы произошли в Хмельницкой и Ровненской областях Украины.

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышно взрывы», — рассказали журналисты.

Воздушная тревога в городе звучит с 22:33 мск.

Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой и Ровненской областях Украины.

В данных регионах также объявили воздушную тревогу. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрыве в Сумах.