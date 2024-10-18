Над Орловской областью сбили еще семь БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще семь беспилотников в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Еще семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — сказал Клычков.
Губернатор уточнил, что инциденты не привели к жертвам или разрушениям. Несмотря на это оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.
Ранее Андрей Клычков заявил, что успешно были ликвидированы три вражеских дрона. Впоследствии он сообщил об уничтожении еще пяти беспилотных аппаратов силами ПВО над территорией области.
Ранее обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ обнаружены в лесном массиве Хвастовичского района Калужской области, на месте работает оперативная группа. Он призвал граждан быть бдительными, не приближаться к обломкам и не трогать их, а сразу звонить в оперативные службы.