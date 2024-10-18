Над Орловской областью сбили еще семь БПЛА

«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Еще семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — сказал Клычков.