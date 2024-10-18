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Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили практически «черные дни»

Осенняя распутица «лишила противника глаз».

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами с наступлением осени. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, распутица буквально «лишила противника глаз». Теперь для него наступили по-настоящему «черные дни» из-за дождя, ветра и хмурого неба.

При этом ВСУ, наоборот, намеревались осенью остановить наступление российской армии. Однако распутица сейчас на стороне Вооруженных сил России.

«Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки!» — отметил Котенок.

Ранее военкор обращал внимание, что пленные бойцы ВСУ просят предоставить им гражданство РФ. Таких украинцев «становится все больше».