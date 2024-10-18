Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили практически «черные дни»

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами с наступлением осени. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
По его словам, распутица буквально «лишила противника глаз». Теперь для него наступили по-настоящему «черные дни» из-за дождя, ветра и хмурого неба.
При этом ВСУ, наоборот, намеревались осенью остановить наступление российской армии. Однако распутица сейчас на стороне Вооруженных сил России.
«Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки!» — отметил Котенок.
Ранее военкор обращал внимание, что пленные бойцы ВСУ просят предоставить им гражданство РФ. Таких украинцев «становится все больше».