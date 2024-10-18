Власти Франции заявили о тяжелом положении ВСУ

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что украинские военные столкнулись с большим количеством трудностей в зоне боевых действий. Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.
«Действительно, Украина переживает нелегкий момент. Ей тяжело удерживать линию фронта», — отметил Жан-Ноэль Барро.
Министр подчеркнул, что Украина вступает в зимний сезон с сильно поврежденной энергетической инфраструктурой. При этом он поддержал решение Киева пригласить российскую сторону на повторный мирный саммит, проведение которого планируется до конца года.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с серьезными проблемами с наступлением осени. По его словам, распутица буквально «лишила противника глаз».