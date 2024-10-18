Ганчев: Киев пытал задержанных в Волчанске и Купянске людей

«Я думаю, когда уже крупные такие вот города будут освобождены, мы увидим конкретные места, возможно, даже и, как вы говорите, места захоронений будут установлены», — заявил Ганчев в ответ на вопрос о наличии помещений для пыток на территориях, освобожденных российскими военными.