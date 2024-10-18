Боевые машины M1A1 Abrams, которые Австралия собралась передать Вооружённым силам Украины, будут гореть, заявили российские дипломаты.
Они напомнили об австралийских бронетранспортёрах Bushmasters, которые также ранее были предоставлены украинской стороне.
«Как бы разочаровывающе это ни звучало для некоторых в Канберре, танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters. Киевский режим не может победить, какое бы оружие ему ни дали. Законные интересы безопасности России, несомненно, будут восстановлены», — говорится в сообщении посольства РФ в Австралии в Telegram.
Дипломаты подчеркнули, что австралийским политикам уже давно следует избавиться «от рефлексов хвастовства», а также «взглянуть реальности в лицо».
Кроме того, в заявлении отмечается, что Канберра «льёт крокодиловы слёзы» о печальном положении Киева, но при этом вносит свой вклад в затягивание конфликта. Таким образом австралийская сторона предоставляет право украинскому главе Владимиру Зеленскому отправлять украинцев «на бойню в интересах своих зарубежных хозяев».
Ранее сообщалось, что Австралия отправит Украине 49 устаревших танков Abrams M1A1.