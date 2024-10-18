В зоне СВО погиб 29-летний житель Пермского края Роман Желудков

Житель Пермского края Роман Желудков погиб в зоне СВО, сообщили в территориальном отделе села Ананьино Чернушинского округа.
Военнослужащему было 29 лет. Он проживал в селе Ермия.
«Роман Желудков погиб в ходе боевых действий. Выражаем соболезнования родителям, родным и близким», — говорят в территориальном отделе.
Дата церемонии прощания пока не определена. Информацию обещают сообщить позже.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Бардымском округе похоронили 52-летнего Рината Галимова — он погиб в зоне спецоперации. У жителя Прикамья был внушительный опыт военной службы. В том числе он служил в ВДВ, работал в мобильном отряде особого назначения. Рината Галимова не стало 14 сентября 2024 года. Он погиб, выполняя боевую задачу. Церемония прощания состоялась 14 октября. Похороны прошли в деревне Верхний Ашап.