Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом из-за командира

«По рассказам ротного: “пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней”. Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам “ноль” не пойдете», — поделился Руслан.