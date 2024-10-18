Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом из-за командира

Попавший в плен сотрудник районного ТЦК в Киевской области Руслан Тагеев заявил, что был введён в заблуждение своим командиром, который отправил его на передовую. Там он оказался в плену у российских военных, сообщает РИА Новости.
«По рассказам ротного: “пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней”. Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам “ноль” не пойдете», — поделился Руслан.
Он объяснял, что командир представил задачу его отряда как наблюдательную, так как у них отсутствовали боевые навыки. Ночью группа Руслана заняла позиции, которые на деле оказались лишь обычной ямой, а на рассвете их атаковали российские пехотинцы, и они сдались.
Руслан также отметил, что служил в РТЦК Броваров с начала специальной военной операции в 2022 году до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду на Донецком направлении, чтобы он «приобрел боевой опыт».
Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Ярослав Мазур поделился своей историей о том, как он оказался в плену. По его словам, во время обстрела командиры покинули своих подчинённых, оставив его и сослуживцев в опасности.