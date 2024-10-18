В Татарстане участникам СВО предложили в собственность выдавать земли

Земли хотят выделять военнослужащим, добровольцам-контрактникам, сотрудникам Росгвардии и татарстанцам, имеющим специальные звания полиции. Также на такую меру поддержки могут рассчитывать Герои России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в специальной военной операции, ветераны боевых действий СВО. При гибели военнослужащего это право передается его семье.