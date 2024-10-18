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В Татарстане участникам СВО предложили в собственность выдавать земли

Также в этот список вошли ветераны боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане участникам СВО и ветеранам боевых действий предложили в собственность выдавать земли. Соответствующий законопроект внес в Госсовет республики депутат Эдуард Шарафиев.

Согласно документу, законопроект предусматривает однократное бесплатное предоставление в собственность земельного участка. Торги проводиться не будут. Участок должен находиться в государственной или муниципальной собственности на территории региона.

Земли хотят выделять военнослужащим, добровольцам-контрактникам, сотрудникам Росгвардии и татарстанцам, имеющим специальные звания полиции. Также на такую меру поддержки могут рассчитывать Герои России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в специальной военной операции, ветераны боевых действий СВО. При гибели военнослужащего это право передается его семье.

Напомним, в Татарстане ввели новые льготы для участников СВО и их семей. Их количество увеличилось до 2 219.