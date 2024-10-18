Гладков сообщил об абсолютном контроле российских сил над Журавлевкой

Село Журавлевка находится у самой границы с Украиной, между Белгородом и Харьковом: расстояние до первого города — 50 км, второго — 40 км. В селе жили около 1,2 тыс. человек. С весны 2022 года в село запрещен въезд, власти докладывали о регулярных обстрелах.