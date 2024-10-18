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Мемориальную доску герою СВО открыли в Амурске Хабаровского края

Валерий Глазко героически погиб 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Амурском политехническом техникуме открыли мемориальную доску в честь героя СВО Валерия Глазко. Он погиб 17 июля при исполнении воинского долга. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Валерий Глазко был выпускником техникума. Он освоил профессию сварщика. Во время учебы проявил себя как активный и целеустремленный студент, участвовал в жизни учебного заведения и принимал участие в патриотических мероприятиях.

На церемонию открытия пришли его родственники, преподаватели, учащиеся, а также представители администрации Амурского района и города. Неравнодушные жители также почтили память героя.

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