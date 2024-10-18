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Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву

Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернет-мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

По данному факту Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

ФСБ
расследование