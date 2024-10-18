Хабиров рассказал Путину как в Башкирии реабилитируют участников СВО

Но ведь не бывает худа без добра, как говорится. Мы в полтора раза больше взяли свёклы. У нас два крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара в шесть раз больше, чем нам нужно, поэтому сахаром будем обеспечены. Масличные культуры — на четверть увеличили сбор, у нас тоже два крупных маслоперерабатывающих завода, в шесть раз тоже больше потребности. Поэтому в этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим. То есть мы пошли вверх.