Хабиров рассказал Путину как в Башкирии реабилитируют участников СВО

По словам г-на Хабирова, в регионе «всё заточено под это». Руководитель Башкортостана отметил, что воинам помогают не только власти, но и все жители.
«Мы наших ребят без внимания не оставляем, и что важно, это внимание не только от государства идёт, это практически вся республика, все люди. В сёлах уже и маски делают, и окопные свечи, тушёнку делают. Эта работа у нас должным образом налажена. Мы её будем продолжать до победного конца».
Также Радий Хабиров поблагодарил президента страны за присвоение звания Героя РФ посмертно лейтенанту, командиру второго мотострелкового взвода полка «Башкортостан» Ильдару Суфиярову. Он, будучи раненым и поняв, что попал в окружение, приказал своим солдатам отступать, а сам подорвал себя гранатой, уничтожив трех украинских нацистов. Всего в республике 11 Героев России, а Ильдар Суфияров стал вторым награжденным звездой Героя в полку «Башкортостан».
— Удивительный подвиг, — прокомментировал Радий Хабиров. — Всегда, когда читаешь материалы, — это Великая Отечественная война. Он бился до последнего, и когда его окружили, он остался один, ранен был, своих попросил отозвать, и он подорвал себя и, соответственно, врагов наших. Мы уже с семьёй работаем.
— Герой настоящий, — согласился Владимир Путин.
Глава РБ также отметил, что еще одной главной задачей для властей Башкирии стало «реабилитация и уже вхождение ребят, которые уже всё, отвоевали, в нашу нормальную гражданскую жизнь».
— Это всё связано с реабилитацией тех ребят, которые получили травмы, увечья, — перечислил руководитель республики. — Эта работа совместно с фондом «Защитники Отечества» налажена. У нас, кстати, неплохие предприятия есть, которые сами выпускают реабилитационное оборудование. У нас это неплохо работает на самом деле, мы даже приняли региональную правительственную программу — субсидируем те предприятия, которые изготавливают реабилитационное оборудование. Это сейчас очень актуально и помогает.
Г-н Хабиров напомнил, что на сентябрьских выборах 35 участников СВО вошли в городские и районные советы, получив депутатские мандаты.
«Уже есть военнослужащие, которые являются председателями сельских советов. Поэтому их самые лучшие качества, конечно, нам нужны для созидания уже мирной жизни. Эту работу мы продолжим».
Также глава РБ заверил президента страны, что «наш подшефный муниципальный округ Красный Луч в ЛНР неплохо развивается».
— Я говорил, люди там начали появляться на улицах, — сообщил он.
Радий Хабиров подробно рассказал Владимиру Путину и об успехах республики в экономике.
— Республика неплохо развивается, у нас все показатели экономического развития достаточно высокие, — заявил он. — Мы уверенно смотрим на этот год, завершим его хорошо, уверенно смотрим в следующий год. Не могу сказать, что это так легко даётся, само по себе. Мы ищем и новые рынки, у нас неплохо получается. Очень глубокая кооперация с белорусами, узбеками, казахами. У нас уже появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать, и это очень помогает нам здесь двигаться. Начали работать с Китайской Народной Республикой.
Также г-н Хабиров объяснил, что в Башкирии «отрабатывают все существующие меры экономической поддержки с правительством Российской Федерации».
— Это и особая экономическая зона, это индустриальные парки, технопарки — всё у нас в достаточном количестве есть, мы эту работу будем вести, — заявил он. — И полагаю, что темпы развития экономики мы должным образом сохраним.
Владимир Путин поинтересовался, что сегодня происходит в сельском хозяйстве Башкирии.
— Выправляем ситуацию, — прокомментировал Радий Хабиров. — Помните, я вам докладывал ещё весной — у нас по прошлому году заморозки всё снесли. Мы 3,2 млн тонн в прошлом году взяли. В этом году, говорят наши эксперты, урожай был бы пять млн тонн. Но у нас с середины июля практически до середины августа были абсолютно проливные дожди. Поэтому мы сейчас тем не менее собрали 3,2 млн тонн зерна, собираем.
Но ведь не бывает худа без добра, как говорится. Мы в полтора раза больше взяли свёклы. У нас два крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара в шесть раз больше, чем нам нужно, поэтому сахаром будем обеспечены. Масличные культуры — на четверть увеличили сбор, у нас тоже два крупных маслоперерабатывающих завода, в шесть раз тоже больше потребности. Поэтому в этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим. То есть мы пошли вверх.
Руководитель республики сообщил президенту, что «акценты сейчас начали делать именно на перерабатывающую промышленность и вообще индустриализацию всего сельского хозяйства».
— Это крупные фермы, товарные фермы, это крупные мясные хозяйства и, конечно, прежде всего, покупка техники, — пояснил он. — Я помню, вам тоже докладывал — мы за шесть лет на 60 млрд рублей закупили техники, а техника даёт возможность быстро посеять и быстро убрать и, соответственно, все экономические требования выполнить.
Всё это влияет, опять же, на социально-экономические показатели. Мы все задачи наших национальных проектов уже декомпозировали. Ждём все проекты, которые пойдут — и в области образования, и в области медицины.
Владимир Путин напомнил, что по новым нацпроектам следует обратить внимание на количество специалистов скорой помощи.
— Есть, Владимир Владимирович, работаем, — отчитался Радий Фаритович. — Это проблема. Вы мне весной тоже об этом говорили. Мы эту работу делаем, у нас тенденция положительная.
Глава региона напомнил, что «республика у нас сельская».
— У нас более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, — рассказал он. — Это маленькие, казалось бы, здания, но там фельдшер, медсестра — и жизнь сразу на селе есть. Мы в рамках модернизации первичного звена, вашей программы, и в рамках усилий нашего бюджета почти 500 ФАПов сделали.
— Это очень хорошо, — согласился Владимир Путин.