Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевский режим пытается создать «грязную бомбу», заявил Медведев

Медведев: у киевского режима есть возможность создать «грязную бомбу».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать «грязную бомбу», возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России.

«С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать “грязную бомбу”. Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают», — написал Медведев.

Медведев Дмитрий