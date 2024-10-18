Киевский режим пытается создать «грязную бомбу», заявил Медведев

«С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать “грязную бомбу”. Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают», — написал Медведев.