Киевский режим пытается создать «грязную бомбу», заявил Медведев

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается создать «грязную бомбу», возможности для этого у него есть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее издание Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что Украина якобы в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России.
«С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать “грязную бомбу”. Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают», — написал Медведев.