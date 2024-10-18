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На СВО погиб гранатомётчик из Заларинского района Руслан Кондратьев

В Заларинском районе 16 октября простились с погибшим на СВО 29-летним гранатомётчиком Русланом Кондратьевым. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр района Владимир Самойлович.

Источник: Reuters

Русла Кондратьев родился в Заларях. В пятилетнем возрасте попал в детский дом села Хор-Тагна. С 9-го по 11-й класс учился в Иркутском гвардейском кадетском корпусе. Отслужил в армии, работал, а в конце апреля 2024 года подписал контракт и ушёл на СВО. Погиб 7 июня.