Участнику СВО из Красноярского края помогли получить необходимую медпомощь

Участнику СВО из Рыбинского района помогли получить необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В июле 2024 года мужчина приехал в отпуск и ему потребовалась медицинская помощь из-за появившихся на теле воспалений. В больнице принимать его отказались, сославшись на то, что случай не экстренный и обращаться ему нужно в красноярский военный госпиталь.
Однако, проверка показала, что действия врачей были незаконны, так как провести первичный осмотр и поставить диагноз было в компетенции учреждения. Главному врачу внесли представление.