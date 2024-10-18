Участнику СВО из Красноярского края помогли получить необходимую медпомощь

Участнику СВО из Рыбинского района помогли получить необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В июле 2024 года мужчина приехал в отпуск и ему потребовалась медицинская помощь из-за появившихся на теле воспалений. В больнице принимать его отказались, сославшись на то, что случай не экстренный и обращаться ему нужно в красноярский военный госпиталь.