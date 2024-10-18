Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участнику СВО из Красноярского края помогли получить необходимую медпомощь

Прокуратура края восстановила права бойца из Рыбинского района.

Источник: Комсомольская правда

Участнику СВО из Рыбинского района помогли получить необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В июле 2024 года мужчина приехал в отпуск и ему потребовалась медицинская помощь из-за появившихся на теле воспалений. В больнице принимать его отказались, сославшись на то, что случай не экстренный и обращаться ему нужно в красноярский военный госпиталь.

Однако, проверка показала, что действия врачей были незаконны, так как провести первичный осмотр и поставить диагноз было в компетенции учреждения. Главному врачу внесли представление.

Прокуратура