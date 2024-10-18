Минтербез ответил на сообщения об угрозах в адрес порохового завода в Перми

«На данный момент обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Мы призываем всех жителей быть бдительными. Заботьтесь о себе и своих близких, ведь ваша безопасность — это главная ценность», — прокомментировал сайту perm.aif.ru сообщения о возможных угрозах первый замминистра Альберт Марданов.