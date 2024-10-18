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Минтербез ответил на сообщения об угрозах в адрес порохового завода в Перми

Как сообщают СМИ, завод стал одной из «целей» Украины.

Источник: Аргументы и факты

Министерство территориальной безопасности Пермского края ответило на сообщения об угрозах в адрес порохового завода в Перми.

Речь идёт об упоминании пермского предприятия в «плане победы» украинского президента Зеленского, который он представил Западу. Как сообщают СМИ, в перечень значимых объектов инфраструктуры РФ, были включены все пороховые предприятия страны, включая, Пермский пороховой завод. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что этот план является «эфемерным».

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края ответили на подобные сообщения об угрозе предприятию.

«На данный момент обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Мы призываем всех жителей быть бдительными. Заботьтесь о себе и своих близких, ведь ваша безопасность — это главная ценность», — прокомментировал сайту perm.aif.ru сообщения о возможных угрозах первый замминистра Альберт Марданов.