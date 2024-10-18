Группировка «Восток» освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ

Кроме того, противник потерял до 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции и три Krab польского производства.