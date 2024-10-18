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Группировка «Восток» освободила населенный пункт и отразила контратаки ВСУ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 790 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток», в Запорожской области освобожден населенный пункт Левадное, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены семь контратак штурмовых подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник потерял до 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции и три Krab польского производства.