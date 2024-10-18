Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин может отправиться на СВО

Как отмечает издание, и обвиняемым, и осуждённым предлагают служить почти на тех же условиях, что и контрактникам. При этом на практике расследование приостанавливается, а по возвращении фигурант освобождается от уголовной ответственности. Однако, уточняют в 47news, вернуться домой можно только при получении госнаграды, если служить не позволяет состояние здоровья, достигнут предельный возраст, закончена мобилизация или завершена специальная военная операция.