Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин может отправиться на СВО

Бывший заместитель губернатора Ленинградской области Михаил Москвин, получивший четыре года лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, может пойти на фронт. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщают 47news.
По информации издания, незадолго до вынесения приговора, экс-вице-губернатор высказывал желание отправиться в зону СВО. Он служил в части в Каменке под Выборгом и демобилизовался гвардии рядовым. По специальности Михаил Москвин является снайпером. Если осуждённый подпишет контракт с ВС РФ, он станет первым осуждённым бывшим чиновником такого уровня — как в Петербурге, так и Ленобласти.
Однако при этом он лишь пополнит число уходивших в зону боевых действий чиновников, попавшихся на каких-либо злоупотреблениях.
Так, в апреле контракт подписал экс-глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский — через два месяца после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Известно, что он служил в спецназе, а до перевода в звании сержанта исполнял функции пулеметчика-регулировщика во взводе комендатуры.
А с августа, по данным 47news, в Крыму пребывает бывший глава администрации Кировского района Андрей Шорников. Ранее его обвинили в коррупции и заморозили имущество на сумму 43 миллиона рублей. Шорников окончил военно-космическую академию имени Можайского, и является специалистом по радиоэлектронной борьбе.
Как отмечает издание, и обвиняемым, и осуждённым предлагают служить почти на тех же условиях, что и контрактникам. При этом на практике расследование приостанавливается, а по возвращении фигурант освобождается от уголовной ответственности. Однако, уточняют в 47news, вернуться домой можно только при получении госнаграды, если служить не позволяет состояние здоровья, достигнут предельный возраст, закончена мобилизация или завершена специальная военная операция.
К слову, весной о своём отъезде в зону СВО объявил и курировавший вопросы ЖКХ заместитель главы администрации Кировского района Петербурга Владимир Захаров. Решение чиновника удивило даже его коллег из районной администрации. Однако стоит отметить, что в последнее время правоохранительные органы Петербурга пристально следят за возглавляемой им сферой ЖКХ, а сам Кировский район считается проблемным с точки зрения возможной коррупции в кругах чиновников.