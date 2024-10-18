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Росгвардейцы обнаружили схрон с оружием диверсантов в Херсонской области

Подразделение спецназа Росгвардии обнаружило схрон с оружием диверсантов в Херсонской области. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Росгвардии. Уточняется, что в схроне обнаружен один гранатомет производства Болгарии, стрелковое оружие АК-74 со снаряженным магазином и более 20 патронов 7,62-миллиметрового калибра.

Источник: РИА "Новости"

Найденные боеприпасы передали ОМВД РФ.

Ранее, 8 октября, бойцы спецподразделения Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии в Курской области.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Идет операция по уничтожению ВСУ. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.