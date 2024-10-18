Росгвардейцы обнаружили схрон с оружием диверсантов в Херсонской области

Подразделение спецназа Росгвардии обнаружило схрон с оружием диверсантов в Херсонской области. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Росгвардии. Уточняется, что в схроне обнаружен один гранатомет производства Болгарии, стрелковое оружие АК-74 со снаряженным магазином и более 20 патронов 7,62-миллиметрового калибра.