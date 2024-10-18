Росгвардейцы обнаружили схрон с оружием диверсантов в Херсонской области

Найденные боеприпасы передали ОМВД РФ.
Ранее, 8 октября, бойцы спецподразделения Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии в Курской области.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Идет операция по уничтожению ВСУ. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.