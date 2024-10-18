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Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Старшего прапорщика, старшину роты Андрея Викторовича Овсянкина, погибшего на СВО, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его информации, Андрей Овсянкин родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу и решил продолжить военную карьеру в подразделениях погранслужбы. Он был неоднократно отмечен ведомственными наградами за добросовестную и многолетнюю службу. Демобилизовавшись, устроился на работу в «Водоканал».

«В 2024 году Андрей Викторович принял решение пойти защищать интересы своей страны, защищать родной город. Он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был отправлен в зону проведения СВО», — сообщает Михаил Развожаев.

Сослуживцы отзывались о нем как о настоящем боевом товарище, профессиональном воине, который добросовестно и старательно исполнял нелегкие обязанности старшины роты.

«Андрей Викторович Овсянкин геройски погиб в бою, освобождая территорию Луганской народной республики от укронацистских захватчиков», — уточнил губернатор.