Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации

По его информации, Андрей Овсянкин родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу и решил продолжить военную карьеру в подразделениях погранслужбы. Он был неоднократно отмечен ведомственными наградами за добросовестную и многолетнюю службу. Демобилизовавшись, устроился на работу в «Водоканал».