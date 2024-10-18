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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Украинский координационный штаб сообщил, что им передали 501 тело, передает «Суспильне». Россия получила 89 тел.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Украине передали 501 тело военных, Россия получила 89 тел.

Россия и Украина неоднократно производили обмены телами погибших военнослужащих. Один из последних обменов прошел в начале августа: тогда украинской стороне передали 250 тел военных. Россия получила 38 тел.

До этого, в конце мая, Москва вернула 45 тел российских военных в рамках обмена, Киев взамен получил 212 тел.