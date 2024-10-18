Трофейную технику с полей спецоперации покажут в Самаре 4−10 ноября

В ноябре в Самаре пройдет выставка трофейной техники со спецоперации «Сила V правде: гордость и Победа». В числе экспонатов будет танк Abrams, который подбили бойцы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.
«Все желающие смогут увидеть трофейную технику противника, захваченную российскими военнослужащими в ходе выполнения задач специальной военной операции», — рассказали в правительстве Самарской области.
В экспозиции будут представлены бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения и др. Об истории экспонатов и разгрома вражеской техники будут рассказывать сами участники СВО.
Также в дни работы выставки на площади Куйбышева можно посмотреть на технику времен Великой Отечественной войны. Для горожан организуют полевую кухню и мастер-классы. Выставка откроется будет работать с 4 до 10 ноября с 11:00 до 20:00 (6 ноября — с 11:00 до 15:00, 7 ноября — с 14:00 до 20:00).