Трофейную технику с полей спецоперации покажут в Самаре 4−10 ноября

Также в дни работы выставки на площади Куйбышева можно посмотреть на технику времен Великой Отечественной войны. Для горожан организуют полевую кухню и мастер-классы. Выставка откроется будет работать с 4 до 10 ноября с 11:00 до 20:00 (6 ноября — с 11:00 до 15:00, 7 ноября — с 14:00 до 20:00).