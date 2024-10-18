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Минобороны предложило новый порядок оформления статуса ветерана СВО

Минобороны подготовило проект постановления, который предлагает оформлять добровольцам статус ветерана боевых действий с момента начала их участия в спецоперации. Принятие постановления позволит выдавать удостоверения ветерана в беззаявительном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно пояснительной записке, одобрение постановления позволит более оперативно предоставлять добровольцам и их семьям меры социальной поддержки. В документе указывается, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Они получают ежемесячные выплаты (3481,85 ₽, инвалидам — 6328,41 ₽) и повышенную пенсию. Их также освобождают от уплаты налога на имущество с одного объекта обложения, а земельный налог и НДФЛ для них — по сниженной ставке. 14 октября Минобороны предложило отнести к ветеранам боевых действий защитников госграницы.

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