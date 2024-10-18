Путин похвалил Запад за признание невозможности победы над Россией

То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю.