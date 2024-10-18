Путин похвалил Запад за признание невозможности победы над Россией

То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю.
Также в своем выступлении Путин заявил, что российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире, Россия готова продолжить вооруженную борьбу, руководство страны уверено в победе.
Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о непобедимости России в военном отношении. По его словам, Казахстан считает необходимым искать варианты мирного урегулирования на Украине.
Также о том, что Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Мерц. Союзники Киева действовали с большим опозданием и сделали слишком мало, сказал он.