Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска за сутки отразили две контратаки ВСУ в районах Зеленого Шляха и Любимовки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским формированиям в населенных пунктах Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый Путь и Плехово.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 24 367 человек. Уничтожено 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Минобороны сообщило об отходе военных ВСУ у Любимовки в Курской области
Военнослужащие ВСУ оставили позиции возле Любимовки в Курской области, опасаясь окружения группировкой войск «Север», сообщает Минобороны России. После этого украинские военные отступили к границе. Также ведомство показало кадры, на которых видны военные.
ТАСС узнал о возведении ВСУ бетонных укреплений в Судже
В городе Суджа Курской области украинские военные начали возводить бетонные укрепления, однако их качество низкое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.
Суджа находится в 9 км от границы с Украиной и в 105 км от Курска, с населением 4941 человек.
Жителям курского приграничья выдали 1,8 тыс. сертификатов за утраченное жилье
Правительство Курской области выдало почти 1,8 тыс. сертификатов на покупку нового жилья жителям приграничных районов, чьи дома были повреждены в результате обстрелов ВСУ. Заместитель губернатора Курской области Роман Денисов сообщил в Telegram-канале правительства региона, что на эти цели выделено 12,5 млрд рублей, что позволит выдать 2 116 сертификатов. Более 500 семей уже приобрели новое жилье.
В Курской области продолжается выдача сертификатов за утраченное жилье гражданам населенных пунктов, которые проживали в приграничье, территория которого с начала года подвергалась интенсивным обстрелам со стороны Вооруженных формирований Украины. На сегодняшний день до Курской области доведены средства в объеме 12,5 млрд рублей, что подразумевает выдачу 2 116 семьям сертификатов на приобретение нового жилья. На сегодняшний день у нас уже выдано почти 1,8 тыс. сертификатов, и более 500 семей уже приобрели себе новое жилье.
Власти продолжают работу по оказанию поддержки пострадавшим и учитывают предложения жителей приграничных районов.