Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 18 октября 2024 года

В Курской области продолжается выдача сертификатов за утраченное жилье гражданам населенных пунктов, которые проживали в приграничье, территория которого с начала года подвергалась интенсивным обстрелам со стороны Вооруженных формирований Украины. На сегодняшний день до Курской области доведены средства в объеме 12,5 млрд рублей, что подразумевает выдачу 2 116 семьям сертификатов на приобретение нового жилья. На сегодняшний день у нас уже выдано почти 1,8 тыс. сертификатов, и более 500 семей уже приобрели себе новое жилье.