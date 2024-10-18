Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С подконтрольной Киеву территории вернули 95 российских военных, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.

Как добавили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас бойцы, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным предоставили возможность связаться с родственниками.

Всех освобожденные военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.