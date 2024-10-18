Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.
Взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.
Как добавили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас бойцы, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным предоставили возможность связаться с родственниками.
Всех освобожденные военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.