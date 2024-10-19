В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Сумской области, информирует украинское издание «Страна.ua».
В публикации уточняется, что взрывы прогремели в населённом пункте Шостка.
«Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области», — рассказали журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит тревога с воздуха.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины с боеприпасами в Сумской области.