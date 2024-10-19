Ефрейтор российской армии Андрей Стащищак, находясь в зоне проведения спецоперации, успешно сбил восемь FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая защиту группы штурмовиков, которые вели наступательные действия.
Об этом проинформировала пресс-служба министерства обороны России.
ВСУ попытались провести атаку с использованием дронов в районе продвижения российских штурмовиков, однако Стащищак своевременно обнаружил БПЛА и предупредил своих товарищей. Когда дроны приблизились, он открыл огонь из штатного оружия и уничтожил их.
Ранее сообщалось, как украинские военные сбегали с позиций в Максимильяновке в случае риска столкнуться в ближнем бою с российскими бойцами.