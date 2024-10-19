МО: российский военный сбил восемь FPV-дронов, когда прикрывал штурмовиков

ВСУ попытались провести атаку с использованием дронов в районе продвижения российских штурмовиков, однако Стащищак своевременно обнаружил БПЛА и предупредил своих товарищей. Когда дроны приблизились, он открыл огонь из штатного оружия и уничтожил их.