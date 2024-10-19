Голубев: в Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал глава региона Василий Голубев.
Он уточнил, что дроны были сбиты около города Новошахтинска.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Голубев в Telegram.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на движущийся рейсовый автобус в Белгородском районе пострадали восемь человек.