Мать шестерых детей из Сибири возит помощь в зону СВО

К тому же нужно обсудить вопросы с волонтёрами. Это ребята не только из Красноярского края, но и из других регионов: Центрального округа, Москвы. Есть у нас очень хорошая группа — «Из Тольятти с любовью», с которой вместе работаем по заявкам военнослужащих и доставляем гуманитарку. Это Андрей, Лена, Катя, которые чужую боль воспринимают как свою.