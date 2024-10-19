В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона

«За один раз может доставляться до 200 кг полезного груза. Скорость робота на гусеничной платформе примерно 5−7 км в час. Есть своя камера на нем, система управления. Если что-то нужно, носилки снимаются, имеется масксеть, прицепное устройство, к которому крепится стяжка, брезент для эвакуации раненого другим способом — волоком», — рассказал оператор наземного БПЛА с позывным «Число».