В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона

В ходе ведения активных боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава группировки войск «Север» применяют в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям дистанционно управляемые платформы, работающие по принципу FPV-дронов.
«Доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов производится подразделениями материального обеспечения. Такой способ доставки применяется в том случае, когда обеспечить его обычным транспортом не представляется возможным из-за плотного огня артиллерии и различных БПЛА противника по подъездным путям. В частности, украинские подразделения широко применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении наших передовых позиций», — следует из релиза, сопровождающего видео.
Оператор, уложив на платформу полезный груз, выезжает со стартовой позиции в нашем тылу и прибывает в заданную точку, где его разгрузку осуществляет личный состав на позициях. На обратном пути в тыловой район на данной платформе эвакуируются раненые военнослужащие.
«За один раз может доставляться до 200 кг полезного груза. Скорость робота на гусеничной платформе примерно 5−7 км в час. Есть своя камера на нем, система управления. Если что-то нужно, носилки снимаются, имеется масксеть, прицепное устройство, к которому крепится стяжка, брезент для эвакуации раненого другим способом — волоком», — рассказал оператор наземного БПЛА с позывным «Число».
Таким способом один расчет может произвести несколько выездов за сутки и доставить все необходимое нашим военнослужащим на передовой.