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Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена

Еще двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Эту замечательную новость я получила сегодня ночью от Татьяны Николаевны Москальковой, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — прокомментировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

Она уточнили, что речь идет про военнослужащего срочной службы из Челябинска, а также контрактника из Троицкого района.

«Оба попали в плен в августе этого года в Курской области», — отметила Сударенко.

Вечером 18 октября Минобороны РФ сообщило, что возвращены с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных Вооруженных сил Украины.

«Все освобoжденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прoхождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобoроны России», — сказали в министерстве.

Там добавили, что «при вoзвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарнoго характера оказали Объединенные Арабские Эмираты».