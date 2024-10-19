Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена

«Эту замечательную новость я получила сегодня ночью от Татьяны Николаевны Москальковой, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — прокомментировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
Она уточнили, что речь идет про военнослужащего срочной службы из Челябинска, а также контрактника из Троицкого района.
«Оба попали в плен в августе этого года в Курской области», — отметила Сударенко.
Вечером 18 октября Минобороны РФ сообщило, что возвращены с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных Вооруженных сил Украины.
«Все освобoжденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прoхождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобoроны России», — сказали в министерстве.
Там добавили, что «при вoзвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарнoго характера оказали Объединенные Арабские Эмираты».