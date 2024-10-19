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Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской, Ростовской и Белгородской областями. Об этом 19 октября сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 19 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о семи уничтоженных беспилотных летательных аппаратах над регионом. Один из дронов врезался в чердак нежилого здания и сдетонировал, пострадавших нет.

Тогда же губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.