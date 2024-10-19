В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание

«Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал глава региона.