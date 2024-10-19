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39-летний гранатометчик из Ольхонского района Иван Зуев погиб в зоне СВО

Дома бойца ждали жена и двое детей.

Источник: Reuters

В зоне спецоперации погиб боец из села Еланцы Ольхонского района. Гранатометчик штурмовой роты мотострелкового батальона Иван Зуев выполнял боевое задание, когда 5 августа его жизнь трагически оборвалась. Рядовой не дожил меньше двух месяцев до своего сорокалетия.

— Любящий сын, брат, отец, гостеприимный, доброжелательный человек, готовый в любую минуту прийти на помощь, таким запомнят Ивана Анатольевича все, кто его знал, — выразил соболезнования мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.

Известно, что герой вырос в селе Еланцы. После окончания школы учился в профессиональном училище № 20 в Шелехове по специальности «автомеханик». Женился, в браке появились сын и дочь. 8 мая 2024 года заключил контракт с министерством обороны России.

Церемония прощания с погибшим Иваном Зуевым состоится на его малой родине 20 октября в 12:30. Также состоится траурный митинг на Мемориальном комплексе села Еланцы.