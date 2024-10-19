39-летний гранатометчик из Ольхонского района Иван Зуев погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб боец из села Еланцы Ольхонского района. Гранатометчик штурмовой роты мотострелкового батальона Иван Зуев выполнял боевое задание, когда 5 августа его жизнь трагически оборвалась. Рядовой не дожил меньше двух месяцев до своего сорокалетия.