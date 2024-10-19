В Краснодаре открылась выставка трофейной техники стран НАТО и Украины

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, выставка будет работать с 19 по 21 октября с 10:00 до 18:00, вход свободный.
В основной части экспозиции представлены боевые машины пехоты М2 «Брэдли» (США), бронетранспортеры М113А4 и Cougar MRAP (США), многоцелевой автомобиль повышенной проходимости HMMWV «Хамви» (США), М113G3DK (Дания), «Мардер» (Германия), CV90 (Швеция), FV 103 Spartan (Великобритания), бронеавтомобили Roshel (Канада), «Варта», «Козак-2М1», БТР-3Е1 и БТР-4Е (Украина), украинский танк Т-64БВ «Булат», а также разведывательные и ударные беспилотники.
Во время работы выставки на площади будет работать мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевая кухня.